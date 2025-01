PSG : la sortie de Luis Enrique sur le mercato d’hiver

A la veille des 16e de finale de la Coupe de France contre Espaly à Clermond-Ferrand, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été invité à répondre aux questions liées au mercato d’hiver en conférence de presse. En seulement un mois, il est bien difficile de trouver des opportunités de marché pour améliorer un effectif déjà bien fourni selon ses dires. En tout cas, la direction sportive parisienne continue de s’activer en espérant flairer de bons coups dans les prochaines semaines :

«C’est un mercato très différent de celui de l’été. Celui d’été est plus ouvert avec plus de possibilités. Tu prépares, tu planifies, qui malheureusement ne se réalise jamais car c’est très difficile de faire venir tous les joueurs que tu veux. Ce mercato de janvier est aussi très difficile, c’est difficile de bien viser et d’avoir des possibilités qui s’ouvrent. Je suis très content de l’effectif dont je dispose. Je veux tirer profit de cet effectif. C’est difficile d’avoir mieux. La direction sportive reste ouverte. Luis Campos est attentif pour essayer d’améliorer l’équipe à toutes les positions. Mais c’est difficile presque impossible de le faire sur un mercato d’hiver. Ce sont des choses qui se passent plutôt sur celui de l’été. Je répète, je suis content de l’effectif et c’est difficile de l’améliorer»