Barrages Euro 2024 : sans Kvaratskhelia, la Géorgie sort le Luxembourg

À l’occasion de la première demi-finale de la voie C comptant pour les barrages de l’Euro, la Géorgie recevait le Luxembourg à Tbilissi, ce jeudi. Devant composer sans sa vedette Kvicha Kvaratskhelia pour cause de suspension, la sélection dirigée par Willy Sagnol a donné le ton d’entrée de jeu mais a longtemps buté sur une défense luxembourgeoise sauvée à maintes reprises par son portier.

La suite après cette publicité

Sous pression, l’arrière-garde du Grand-Duché a plié en marge de la pause sur un but de Budu Zivzivadze (1-0, 40e). S’il pensait sortir la tête de l’eau au retour des vestiaires suite à ce but de Gerson Rodrigues, refusé pour une position de hors-jeu, le Luxembourg a coulé en étant réduit à dix contre onze après l’exclusion du joueur d’Ajaccio, Maxime Chanot (57e). Quelques minutes plus tard, Zivzivadze est venu tuer le suspense en inscrivant le but du KO (2-0, 64e). Héros de cette soirée et auteur d’un doublé, l’attaquant de Karlsruhe envoie son équipe en finale de la Voie C. Les Lions rouges viseront une qualification pour le championnat d’Europe face au vainqueur de Grèce-Kazakhstan, mardi.