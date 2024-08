États-Unis : Mauricio Pochettino nouveau favori pour reprendre la sélection

Toujours à la recherche d’un nouveau sélectionneur, après l’éviction de Gregg Berhalter, la fédération américaine de football (USSF) a contacté plusieurs noms pour prendre ce poste. Si Jürgen Klopp et Patrick Vieira ont été appelés et espérés, un autre ancien nom de Premier League a été approché : il s’agit de Mauricio Pochettino. Selon les informations de TalkSport, relayées par The Sun, il est vu comme le « meilleur candidat » pour apporter un changement aux États-Unis.

L’Argentin de 52 ans a été démis de ses fonctions de coach de Chelsea à l’issue de la saison passée. Reste à voir si l’ancien entraîneur de Tottenham et du Paris Saint-Germain est intéressé par ce projet, qui pourrait être sa première expérience en sélection. Dernièrement, le nom de Pellegrino Matarazzo, entraîneur de Hoffenheim, est aussi revenu. À deux ans de la Coupe du monde, les États-Unis vont devoir choisir rapidement le bon homme pour permettre à cette équipe d’aller le plus loin possible.