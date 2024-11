AS Roma : Antonio Cassano flingue le choix Ranieri

Antonio Cassano n’a pas sa langue dans sa poche. L’Italien donne régulièrement son avis sur le football. Et ce jeudi, il a livré ses impressions sur le retour de Claudio Ranieri sur le banc de l’AS Roma. Et on peut dire qu’il n’a pas mâché ses mots.

«À mon avis, la famille Friedkin a commis une autre erreur. Lorsqu’ils ont vu que l’atmosphère était empoisonnée à Rome, ils ont pensé : "on va ramener quelqu’un pour calmer tout le monde". C’est dégoûtant. Avec tout le respect que je dois à Ranieri, qui est un vrai Monsieur, soyons honnêtes. Il a lui-même dit qu’il s’était retiré, qu’il était en vacances… Il apporte le calme et la paix, mais la Roma a besoin de quelque chose de plus, d’un entraîneur avec une expérience internationale, d’un vainqueur. Là, c’est dégoûtant. Les Friedkin, expliquez-moi de quel genre de sale jeu il s’agit. C’est juste pour calmer les gens ? Puisque je ne suis pas stupide, je sais que certaines personnes seront heureuses que Ranieri soit de retour, mais c’est dégoûtant de faire venir quelqu’un qui deviendra probablement un dirigeant du club l’année prochaine.» Le message est passé…