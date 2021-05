Dinamo Zagreb : Zoran Mamic fait l'objet d'un mandat d'arrêt international

Intéressante avec un quart de finale de Ligue Europa et un titre de champion de Croatie, la saison du Dinamo Zagreb a été perturbée par la démission de son coach Zoran Mamic en mars dernier. Après avoir détourné un peu plus de 15 millions d'euros, le technicien croate a été condamné à 4 ans et huit mois de prison ferme. De l'argent issu de transferts sortants de joueurs du Dinamo Zagreb comme Luka Modric qui avait rejoint Tottenham en 2008.

Devant se présenter lundi avant minuit à la prison, Zoran Mamic n'a pas répondu à sa convocation et un tribunal de Zagreb a demandé à la police locale de lancer un mandat d'arrêt international comme le rapporte la presse croate. Zoran Mamic serait actuellement en fugue en Bosnie.