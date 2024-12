L1 : un PSG brouillon accroché par le FC Nantes

Après sa défaite en Ligue des Champions face au Bayern Munich (1-0), le PSG devait se relancer ce samedi soir en Ligue 1. Pour l’occasion, la formation parisienne affrontait une équipe du FC Nantes en pleine crise et qui pointait à la 16e place du classement. Sur le papier, cette rencontre semblait donc parfaite pour des Parisiens logiquement largement supérieurs à leur adversaire. Luis Enrique décidait d’ailleurs de faire tourner un peu son effectif et tentait une nouvelle animation. Ousmane Dembélé était envoyé sur le banc alors que Gonçalo Ramos retrouvait le onze de départ pour la première fois depuis le mois d’août. Kang-in Lee occupait le rôle d’ailier sur le flanc droit. Mais c’est surtout la doublette Nuno Mendes-Hakimi qui étonnait à jouer dans le cœur du jeu, quasiment dans un rôle de numéro 10. Le latéral droit marocain ne mettait qu’une minute à s’illustrer dans ce match. Il profitait d’une déviation astucieuse de Gonçalo Ramos pour ouvrir le score (1-0, 1e). Une entame parfaite pour les Parisiens qui confirmait les grosses difficultés du FC Nantes.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 33 13 +26 10 3 0 37 11 2 Monaco 26 12 +11 8 2 2 21 10 3 Marseille 23 12 +11 7 2 3 27 16 4 Lille 22 12 +8 6 4 2 19 11 5 Nice 20 12 +11 5 5 2 23 12 6 Lens 20 13 +3 5 5 3 15 12 7 Lyon 19 12 +3 5 4 3 19 16 8 Auxerre 19 12 +2 6 1 5 21 19 9 Reims 18 13 +2 5 3 5 20 18 10 Brest 16 13 -4 5 1 7 19 23 11 Toulouse 15 12 -1 4 3 5 13 14 12 Rennes 14 13 -1 4 2 7 18 19 13 Strasbourg 13 13 -5 3 4 6 22 27 14 ASSE 13 13 -19 4 1 8 11 30 15 Le Havre 12 12 -13 4 0 8 10 23 16 Nantes 11 13 -5 2 5 6 15 20 17 Angers 10 12 -8 2 4 6 13 21 18 Montpellier 7 12 -21 2 1 9 11 32 Voir le classement complet

On s’attendait alors à domination sans faille du PSG dans ce match. Ce fut le cas dans le premier acte puisque Vitinha butait une première fois sur Carlgren (10e), le portier nantais préféré à Lafont sur ce match. Le gardien suédois était aussi vigilant sur le tir de Kang-in Lee qui s’écrasait sur le poteau (22e) ou sur ce tir d’Achraf Hakimi (24e) mais aussi sur ce face-à-face contre Barcola (34e). Et à force de vendanger devant le but, le PSG était puni. C’est le jeune Matthis Abline qui égalisait sur une action en solitaire. L’ancien rennais décidait de mystifier un Pacho très peu impliqué sur l’action et s’en allait battre Donnarumma (1-1, 38e). Le gardien italien encaissait là un cinquième but lors des 7 derniers tirs cadrés qu’il a subi avec le PSG. Au retour des vestiaires, Paris dominait logiquement face à une vaillante équipe nantaise. João Neves butait encore sur un Carlgren impressionnant (56e). Donnarumma réalisait dans la foulée une parade aussi décisive en stoppant une tête d’Abline à bout portant (62e). Mais dans une fin de rencontre à sens unique, et malgré les entrées d’Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, le PSG ne parvenait pas à trouver la faille et concédait ainsi un match nul. Un coup d’arrêt en Ligue 1 et à domicile, pas dramatique, mais qui peut permettre à l’AS Monaco de revenir à 4 points ce dimanche en cas de victoire contre l’OM. Pour le FC Nantes, ce point pris est précieux dans la course au maintien et pourrait donner un peu plus de confiance dans un début de saison chaotique ou presque.