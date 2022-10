Notre sélection des meilleures cotes du weekend !

Après un dimanche riche en matches au sommet le week-end dernier, nous vous proposons un nouveau pari combiné pour ce dimanche. Si les affiches sont évidemment moins alléchantes, il y a un combi à ne pas rater avec 4 matches à l'issue pas si incertaine. Pour rappel, le pari combiné est aujourd'hui l'option la plus intéressante. Mais pour les plus novices d'entre vous, en quoi cela consiste exactement ? Un pari combiné a pour objectif principal de placer plusieurs pronostics avec une seule mise. Un peu comme le loto foot, bien connu dans les bars et des plus anciens. Bien évidemment, vous ne gagnez que si tous vos pronostics sont exacts. C’est forcément risqué, mais étant donné que les cotes sont multipliées entre elles, le gain est plus gros et peut s'avérer même colossal par rapport à la mise de départ.

La suite après cette publicité

Et pour ce dimanche 23 octobre, nous vous proposons un combi à ne pas rater avec 4 matches intéressants. Et si vous voulez tenter votre chance sur ce combi fait aux petits oignons, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous fait gagner jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Voici donc le combi de 4 matches que nous avons sélectionnés pour vous faire profiter de cette offre exceptionnelle qui vous rapportera la somme folle de € oui oui, 5 700 € :

Match nul entre le LOSC et l'AS Monaco (cote* à 3,55)

Match très serré à venir entre Lille et Monaco au stade Pierre Mauroy. Au-delà du fait que les deux équipes se suivent au classement de Ligue 1 (7e et 6e), les dynamiques sont assez similaires. En grande forme pendant un mois, le club de la Principauté a subi un net coup d'arrêt depuis une semaine et une claque reçue à Trabzonspor et un match nul décevant à Louis II face à Clermont. Mais l'ASM pourra compter sur son tandem Embolo-Ben Yedder pour causer des problèmes à une équipe lilloise en net progrès et qui peut compter sur un Jonathan David en feu, et actuel meilleur buteur de L1. Les débats s'annoncent animés et serrés et on devrait assister comme lors de deux des trois dernières confrontations à un match nul dans ce classique de la Ligue 1.

victoire du FC Barcelone face à Bilbao (cote* à 1,54)

Après une semaine catastrophique en Ligue des Champions puis lors du Clasico, le Barça a repris des couleurs en s'imposant facilement face à Villarreal (3-0). Avec un Lewandowski intenable, et un Ansu Fati de retour à son prime, le club catalan ne devrait pas avoir de problèmes à s'imposer face à une équipe de Bilbao qui n'avance plus depuis trois matches.

Victoire de Naples sur l'AS Roma (cote* à 2,35)

Mais qui peut stopper le Napoli cette saison ? Irrésistible aussi bien en Serie A qu'en Ligue des Champions (Liverpool qui a pris 4-1 peut en témoigner), le club italien affole les compteurs grâce à son collectif bien huilé et à ses individualités en grande forme (Zambo Anguissa, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Giovanni Simeone). Et ce n'est pas l'AS Roma de José Mourinho, sur courant alternatif depuis le début de saison et qui reste sur deux défaites à domicile face à l'Atalanta puis face au Betis, qui devrait stopper la folle épopée des Partenopei. Ces derniers devraient s'imposer sans trembler et enchaîner une 11e victoire toutes compétitions confondues.

Match nul entre Southampton et Arsenal (cote* à 4,20)

Sur le papier, l'affiche est déséquilibrée et tout laisse à penser que Arsenal va l'emporter facilement. Mais le contexte du match laisse clairement penser que les Gunners risquent de tomber sur un os chez les Saints. si les joueurs de Mikel Arteta restent sur une folle série de 8 victoires consécutives, ils ont de plus en plus de mal à marquer des buts (ils restent sur 3 victoires 1-0). Et Southampton, qui va mieux depuis deux matches (un nul et une victoire), va jouer crânement sa chance face à une équipe d'Arsenal qui va manquer de fraîcheur moins de 3 jours après son match de Ligue Europa face au PSV. Nous misons sur un match nul et sa grosse cote de 4,20.

Alors, n’attendez plus : profitez dès maintenant de l’offre exclusive Parions Sport en Ligne pour Foot Mercato : jusqu’à 100€ de freebets en misant jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Si votre 1er pari est perdant, 100% de son montant sera crédité sur votre compte Parions Sport en Ligne dans la limite de 100€ maximum sous la forme de paris gratuits.

(*cotes soumises à variations)

(**offre uniquement pour les nouveaux inscrits)