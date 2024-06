Playoffs Serie B : Venise va retrouver l’élite italienne

Comme en France avec le duel entre l’ASSE et Metz, l’Italie avait encore un match important au programme pour le dernier spot de Serie A la saison prochaine. Après trois saisons dans l’antichambre, le club de Venise reviendra jouer dans l’élite italien. L’équipe entraînée par Paolo Vanoli a battu Cremonese (1-0) lors du match retour de la finale des Playoffs de Serie B et a ainsi verrouillé sa promotion.

Après le nul au match aller au stade Zini (0-0), le but de Christian Gytkjær a scellé la promotion de Venise en Serie A, terminant à la troisième place dans cette fin de la saison régulière. Les hommes de Vanoli se sont imposés face aux Grigiorossi après avoir battu Palermo en demi-finale grâce à un double succès (1-0 à Barbera et 2-1 à domicile). Dans les autres équipes promues en Serie A la saison prochaine, on retrouve Como et Parma.