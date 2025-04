LdC, PSG : Vitinha justifie sa méforme actuelle

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain, Vitinha est revenu sur sa méforme actuelle. Moins impactant, le milieu de terrain portugais a cependant refusé de s’inquiéter et assure être au rendez-vous face aux Gunners. «Mon match moins bon contre Aston Villa ? Ca arrive parfois, je ne suis pas inquiet. J’attends demain avec impatience. J’ai été moins bien mais je ne trouve pas que c’est la fatigue, il ne faut pas trop penser à ça. je pense que c’est humain, ça arrive parfois. Et je vais tout faire demain pour être à 100% et aider l’équipe».

Interrogé quelques minutes plus tard sur le rendement de son protégé, Luis Enrique a d’ailleurs défendu le principal concerné. «Vitinha a dit qu’il était moins bien ? OK. Être exigeant est très important, je le suis avec eux. Mais je pense que Vitinha et tous les autres joueurs ont un niveau très haut, je vous le garantis».