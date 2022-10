LdC, PSG : la réaction à chaud de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Alors qu’il avait la possibilité de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dès ce soir en cas de victoire face à Benfica, le Paris Saint-Germain a dû se contenter d’un match nul (1-1). Interrogé à l’issue de la rencontre, Sergio Ramos a livré son sentiment.

« La seule chose qui nous a manqué c’est la détermination. Ce sont les petits détails qui font la différence. Ces détails qui peuvent projeter l’équipe. C’est une équipe très forte, on n’a pas réussi à trouver les espaces entre les lignes. On va passer au match suivant. La Ligue des Champions, c’est une compétition très compliquée. L’objectif c’est de terminer premier du groupe. Il faut continuer à travailler. Petit à petit on se connait parfaitement. Il faut profiter des moments clés », a-t-il déclaré au micro de Canal+.