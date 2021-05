Sassuolo : Maxime Lopez dévoile l'aspect sur lequel il s'est considérablement amélioré

La suite après cette publicité

Formé à l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez a pris la direction de Sassuolo lors du dernier mercato estival. Pour sa première saison dans un autre pays, dans un nouveau club, le milieu de terrain de 23 ans s'est rapidement imposé pour devenir un élément important des Neroverdi puisqu'il a disputé 33 matches toutes compétitions confondues. Longuement interrogé par Maritima, le Marseillais de naissance s'est livré sur sa saison, évoquant les aspects où il s'est amélioré. Et défensivement, le numéro 8 a fait de gros progrès.

«C'est un peu une sorte de résurrection. Je suis jeune mais à Marseille, je ne jouais plus du tout, je commençais à passer aux oubliettes et là, en arrivant, ça s'est très bien passé. (...) Je suis très content de ma saison individuellement. Je trouve que j'ai progressé sur le côté défensif. Avant, j'avais un peu tendance à vouloir aller partout sur le terrain, aller à droite à gauche, et maintenant, on m'a appris qu'au lieu de faire dix mètres à droite par exemple, je reste là pour pouvoir récupérer le ballon. J'en récupère beaucoup plus qu'à Marseille et je défends mieux. J'avais tendance à faire pas mal de fautes mais j'en fais beaucoup moins», a déclaré Maxime Lopez.