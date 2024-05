La Juventus est en train de tout perdre !

Septième l’an dernier et désirant ne pas participer à la Ligue Europa Conference cette saison, la Juventus voyait en ce cru 2023-2024 l’occasion de se relever en Serie A. Si cela démarrait bien pour les Bianconeri qui étaient dans une lutte avec l’Inter Milan pour le titre sur la première partie de saison, la situation s’est compliquée. Vite écartée des débats pour le Scudetto face à l’Inter Milan qui a enchaîné les points avec une forte maîtrise, la Juventus pouvait toujours se qualifier en Ligue des Champions et était même en ballottage favorable pendant longtemps. Désormais, la situation est tout autre, après une deuxième partie de saison totalement ratée.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Bologne 67 36 24 18 13 5 51 27 4 Juventus 67 36 21 18 13 5 49 28 5 Atalanta 63 35 26 19 6 10 65 39 6 Rome 60 36 19 17 9 10 63 44 7 Lazio 59 36 10 18 5 13 47 37 Voir le classement complet

C’est simple sur les 15 dernières journées de Serie A, la Juventus pointe au douzième rang. Le fruit d’une dynamique catastrophique avec seulement trois victoires contre huit nuls et quatre défaites sur cette période. Sur les dernières semaines, cela s’est intensifié. Depuis sa victoire 1-0 contre la Fiorentina le 7 avril dernier, la Juventus a enchaîné quatre matches nuls contre le Torino (0-0), Cagliari (2-2), l’AC Milan (0-0) et l’AS Roma (1-1), ce qui a fait glisser la Vecchia Signora derrière l’AC Milan et la surprenante formation de Bologne. Ce dimanche contre une Salernitana reléguée, il fallait donc prendre des points pour se relancer. Cela ne s’est pas passé comme prévu…

Un nouveau nul inquiétant contre la Salernitana

Rapidement surprise par un but de Niccolo Pierozzi (27e), la Juventus a couru après le score tout le match. Incapable de trouver la solution, jusqu’à la 90e +2 et l’égalisation dans la douleur d’Adrien Rabiot, l’équipe de Massimiliano Allegri a concédé un match nul 1-1 qui fait tache. En effet, avec ce nouveau revers, la Juventus qui compte sept points d’avance sur l’Atalanta qui possède deux matches de retard et autant sur l’AS Roma qui a un match de retard est en train de se faire remonter par tout le monde. Certes, l’Atalanta et l’AS Roma s’affrontent ce soir à 20h45 et au moins l’un des deux n’en profitera pas mais la Juventus s’offre une sacrée frayeur dans une saison qui semblait pourtant encourageante. Coach du club turinois et se prédestinant vers un départ, Massimiliano Allegri ne semble plus trouver la solution et le chantier s’annonce compliqué pour la saison prochaine.

Toujours bien placée pour la qualification en Ligue des Champions et assuré au moins de la Ligue Europa, la Juventus est en tout cas en proie à une grosse frustration dans cette dernière ligne droite de la saison. La presse italienne pointe du doigt la prestation terrible des ouailles de Massimiliano Allegri. «Rabiot évite les moqueries» note de son côté «le Corriere dello Sport» quand la Gazzetta dello Sport souligne aussi le but du Français : «Rabiot évite l’effondrement contre la Salernitana à la 91e minute.» «Juve, mauvais spectacle : seulement match nul avec la reléguée Salernitana» souligne Tuttosport. Un spectacle ridicule dont les Turinois se seraient passés. Ce n’est pas la meilleure occasion de préparer la finale de la Coupe d’Italie ce mercredi contre l’Atalanta qui est l’occasion rêvée pour les Turinois de remporter son premier trophée depuis la Coupe d’Italie 2021. La fin de saison de la Juventus est en train de virer au cauchemar…