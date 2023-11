Le football français s’engage aux côtés du Bleuet de France

À l’approche des célébrations de l’Armistice du 11 novembre qui se tiendront en fin de semaine aux quatre coins de la France, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de renouveler son soutien au Bleuet de France. Tout au long du week-end, l’association qui vient en aide aux victimes de guerres et d’attentats sera mise à l’honneur sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 et l’ensemble des acteurs du football professionnel (joueur, staff, dirigeants, arbitres) ainsi que les diffuseurs des compétitions seront mobilisés. Pour cette sixième campagne nationale consécutive, les joueurs des équipes de première et seconde divisions porteront des maillots floqués de la fleur bleue. Des appels aux dons seront lancés depuis les tribunes et relayés sur les réseaux sociaux par la LFP ainsi que par les différents clubs.

«La solidarité, en tant que valeur essentielle du football, n’a jamais eu autant d’importance que pour soutenir les Bleuets de France. Grâce à tous les acteurs du football professionnel mobilisés sur et en dehors des terrains ce week-end du 11 novembre, un véritable élan d’altruisme, d’unité et de fraternité doit naître pour venir en aide au Bleuet de France. Le maillot de chaque joueur porté sur la pelouse véhiculera un message fort : rendre hommage à tous les morts pour la France, aux blessés de guerre, aux pupilles de la nation et aux victimes d’attentats terroristes. Les fonds récoltés grâce à la vente aux enchères de ces maillots arborés par les principaux acteurs permettront ensuite d’accompagner du mieux possible, au quotidien, ceux qui doivent réapprendre à vivre, panser leurs blessures et se relever après avoir servi la France ou été victimes d’un acte terroriste, mais aussi les familles et les proches des véritables héros français», a déclaré Frank Leboeuf, ambassadeur du Bleuet de France. À noter qu’un coup d’envoi fictif sera donné sur l’ensemble des pelouses par des enfants à l’initiative de l’association «Les Képis Pescalunes».