Le Havre : Mathieu Bodmer scelle son avenir

Voilà le genre de saisons qui soude un groupe. Après s’être maintenu difficilement l’an dernier pour l’année de sa remontée dans l’élite, Le Havre a encore connu de nombreuses difficultés cette saison. Finalement, au terme d’une longue bataille de 33 journées, les Havrais ont réalisé le coup parfait lors du dernier match de leur cuvée ce samedi. En déplacement à Strasbourg, le club doyen s’est imposé en toute fin de rencontre grâce à la panenka victorieuse d’Abdoulaye Touré (2-3). Un but précieux qui a permis au Havre d’aller chercher sa 15e place et de refiler la place de barragiste à Reims. Une fin de saison jouissive qui scelle forcément plusieurs avenirs.

Interrogé par L’Équipe, Mathieu Bodmer, directeur sportif du HAC, a affirmé qu’il souhaitait rester encore longtemps en Seine-Maritime : «mes anciennes déclarations sur mon avenir ? Ce que j’ai dit, c’est que je me posais la question de savoir où j’étais. Ce n’est pas de savoir si je suis bien ou pas, ça n’a rien à voir, ma personne, on s’en fout. Tu es Le Havre, tu montes, ça fait 15 ans que tu ne l’as pas fait, tu te maintiens, puis tu as 3, 4, 5 résultats négatifs et tout s’inverse. Il ne faut pas oublier l’histoire. C’est un club qui a eu un passé difficile au XXIe siècle sur la Ligue 1. J’ai deux ans de contrat, tant qu’on ne met pas à la porte, je suis là. Ça fait des semaines qu’on travaille sur l’organigramme. On a un projet intéressant.» Voilà qui est dit.