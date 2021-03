Barça : Ousmane Dembélé a tout changé physiquement

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines, Ousmane Dembélé (23 ans) semble enfin retrouver son niveau de l’époque Borussia Dortmund. Beaucoup plus en jambes, il enchaîne les bonnes prestations à tel point qu’il retrouvera la semaine prochaine l’Équipe de France.

Si l’ancien Rennais revient à un bon niveau, c’est aussi parce qu'il est enfin épargné par les blessures et qu’il effectue depuis quelque temps un gros travail physique spécifique avec deux préparateurs spécialisé dans les corps d'athlète de haut niveau. Téléfoot nous apprend que Salah Ghaidi et Jean-Baptise Duault, les deux préparateurs communiquent quasi quotidiennement avec le staff du Barça pour un suivi régulier et pour adapter le travail individuel de Dembélé. « Je me sens bien dans la vie même si j’ai affronté les épreuves de la vie pendant ces trois ans. Je prends ça avec le sourire. (…) J’étais tout frêle, j’ai tout changé, surtout physiquement », a expliqué l'intéressé dans l’émission.