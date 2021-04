L'Olympique de Marseille tremble pour l'avenir d'Arkadiusz Milik, Jürgen Klopp cartonne le sélectionneur de l'Angleterre

La suite après cette publicité

Ça se bouscule déjà pour Milik

C'est le dossier qui devrait agiter le mercato marseillais, cet été. Arrivé cet hiver du côté de l'OM, Arkadiusz Milik fait la Une d'Estadio Deportivo, ce matin. Le quotidien espagnol qui titre : "Bon marché" et qui nous apprend que l'attaquant polonais figurerait parmi les alternatives étudiées par Monchi, afin de renforcer l'attaque du Séville FC, cet été. Un prix de 12 M€ qui pourrait faire les affaires du club sévillan en cette période compliquée, et surtout pour un joueur confirmé de 26 ans. Une situation compliquée pour l'Olympique de Marseille et pour son entraîneur, Jorge Sampaoli, qui souhaiterait le conserver, ce que nous rapporte La Provence, ce matin. Mais l'avenir du Polonais pourrait s'écrire loin de la cité phocéenne, alors que certains grands clubs européens avaient déjà manifesté leur intérêt cet hiver et pourraient revenir à la charge dès cet été.

Jürgen Klopp allume Gareth Southgate pour Alexander-Arnold

Le torchon brûle, en Angleterre, entre Jürgen Klopp et Gareth Southgate, le sélectionneur des Three Lions. "Sois honnête, Gareth", voilà ce que titre le Times, ce matin, suite aux déclarations de Klopp, après la non-sélection de Trent Alexander-Arnold. Même son de cloche du côté du Daily Express, qui reprend les propos de l'entraîneur de Liverpool pour qui oublier Alexander Arnold reviendrait à oublier Lionel Messi. Une déclaration forte de la part du technicien allemand, selon qui le latéral de Liverpool reste le meilleur à son poste, malgré sa méforme actuelle. Enfin, de son côté, le Guardian décrit un Klopp abasourdi, alors que l'Angleterre ignore le meilleur arrière-droit du monde.

Guardiola jette l'éponge dans le dossier Haaland

Annoncé comme un sérieux prétendant au transfert d'Erling Haaland, Manchester City pourrait aller voir ailleurs. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Pep Guardiola lorsque la question lui a été posée. Le Daily Mirror qui titre d'ailleurs ce matin : "150 M£ pour Erling ? Haa-Haa !". Un rire plein d'ironie en référence à la somme demandée par le Borussia Dortmund et qui, selon le technicien catalan ne rentre pas dans les clous du budget cityzen, notamment à cause des pertes liées au Covid. De son côté, le Sun explique, ce matin, que City ne jouera pas le "Haal-in" dans ce dossier et ajoute que du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer avait lui décidé de ne pas s'exprimer sur le sujet. Alors, avantage United ? Affaire à suivre...