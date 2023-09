AS Roma : José Mourinho en a déjà marre de Renato Sanches

La suite après cette publicité

D’une capitale à l’autre. L’an dernier, l’AS Roma a pioché au Paris Saint-Germain. En effet, la Louve a obtenu le prêt de Georginio Wijnaldum. Mais le Néerlandais s’est rapidement blessé en Italie, où il a passé la première partie de saison à se soigner. Une fois revenu sur les terrains, l’ancien de Liverpool n’a pas vraiment brillé. Il a été renvoyé dans la capitale française avant de signer finalement en faveur d’Al-Ettifaq. Cet été encore, l’écurie italienne a décidé de faire ses emplettes chez les pensionnaires du Parc des Princes.

Renato Sanches est encore blessé

Ainsi, la Louve a jeté son dévolu sur Leandro Paredes. Placé dans le loft parisien après son retour de prêt de la Juventus, le champion du monde argentin est retourné à Rome. Transféré définitivement, il a retrouvé son ancien club. Dans ses valises, le milieu de terrain a emmené avec lui Renato Sanches. Après une première année décevante, le Portugais n’a pas eu le droit à une nouvelle chance avec le PSG. Il a été envoyé en Italie sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Celle-ci sera levée si certaines conditions sont remplies.

À lire

Un ancien employé de l’OM charge Pablo Longoria

L’une d’elles concernera le nombre de matches joués par l’ancien joueur du LOSC. Et vu comme c’est parti, il n’est pas certain qu’il joue un tas de rencontres. Arrivé le 16 août à Rome, il a joué son premier match le 20 face à la Salernitana (26 minutes de jeu). Puis, la Roma a annoncé qu’il était blessé quatre jours plus tard à l’entraînement. Il a stoppé sa séance suite à un problème musculaire. De retour le 17 septembre face à Empoli, il a passé 45 minutes sur le pré. Le temps de marquer son premier but. Il a enchaîné hier avec sa première titularisation. C’était face au Sheriff Tiraspol en Ligue Europa (victoire 2 à 1).

La suite après cette publicité

Mourinho n’en peut déjà plus

Mais le joueur de 26 ans n’est pas resté longtemps sur le terrain. En effet, il est sorti sur blessure après seulement 27 minutes (Leandro Paredes l’a remplacé, ndlr). Un nouveau coup dur pour le Portugais et son entraîneur José Mourinho. Le Special One est dépité après ce nouveau pépin physique. «Renato Sanches est un joueur qui est trop souvent incertain. C’est difficile à comprendre. Le Bayern Munich n’a pas compris, le PSG non plus. Nous, on se fatigue à essayer de comprendre.» En effet, le milieu totalise 21 blessures depuis la saison 2016-17 selon le site spécialisé Transfermarkt.

Pourtant, il semblait être en forme hier selon son coach. «C’est un grand joueur qui a besoin de jouer. Il a joué 45 minutes lors du dernier match, il a eu trois jours de récupération, il était en super forme pour jouer aujourd’hui, mais il a ressenti quelque chose.» Les affaires de Renato Sanches ne s’arrangent donc pas loin du Paris Saint-Germain. Un club qui surveille son cas de près puisqu’une vente définitive est espérée d’ici l’été prochain. Mais si la Louve n’est pas satisfaite, elle le renverra à l’envoyeur.