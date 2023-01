CdF : bousculé à Châteauroux, le PSG se qualifie pour les 16es de finale

Le PSG ne s’attendait sûrement pas à ça pour son entrée en lice dans l’édition 2022-2023 de la Coupe de France. En déplacement à Châteauroux, les hommes de Christophe Galtier, qui avait décidé de faire confiance aux jeunes Bitshiabu, Gharbi et Zaïre-Emery au coup d’envoi, ont fini par s’imposer (3-1) et donc à se qualifier pour les 16èmes de finale au terme d’une rencontre où ils auront été bousculés par de vaillants Castelroussins. Si les jeunes pousses rouge et bleu ont affiché un visage séduisant et entreprenant, les expérimentés Sarabia et Soler ont eux plutôt déçu.

Les spectateurs présents au stade Gaston-Petit ont assisté à une première période à deux vitesses. Après un peu plus de 20 secondes, Ekitike alertait déjà Delecroix sur la première incursion parisienne (1e), comme pour annoncer la couleur d’une rencontre compliquée pour les pensionnaires de N1. Ekitike, très en vue en début de partie et parfaitement servi par Gharbi dans la surface, est venu concrétiser la domination francilienne d’un extérieur du pied spontané (0-1, 13e). Si Gharbi a forcé Delecroix à une sacrée envolée pour maintenir son équipe dans le match (28e), les joueurs de Maxence Flachez ont repris des couleurs au fil des minutes.

Châteauroux a fait plus que bien résister

La première occasion des locaux aurait pu être la bonne sans une intervention décisive de Vitinha dans sa surface devant Mexique (26e). La lumière est venue des pieds de Thio, qui, sur une frappe malencontreusement détournée par Bitshiabu dans son but, a égalisé (1-1, 37e). Un petit événement, Châteauroux étant devenu le premier club évoluant en 3e division ou en dessous à marquer contre Paris en Coupe de France depuis Arras (victoire 4-3), il y a 10 ans jour pour jour. Secoué et plus fébrile, le PSG était même ensuite heureux de voir le tir de Roux frôler le montant gauche de Navas (42e).

Au retour des vestiaires, les affaires ne s’arrangeaient pas vraiment pour les champions de France en titre. Sans un nouveau sauvetage, de Marquinhos cette fois-ci juste devant Roux au premier poteau, le Paris SG aurait pu voir Châteauroux passer devant (57e). Mais les tenants du titre, peu dangereux, ont su garder leur calme et faire la différence en fin de partie. Sur un centre piqué de Vitinha, Soler a parfaitement suivi une tête d’Ekitike repoussée par Delecroix (1-2, 78e). Quasiment irréprochable dans ses buts, le portier castelroussin, pourtant auteur d’une nouvelle parade devant le jeune Housni, a même fini par s’incliner une troisième fois sur un tir croisé de Bernat (1-3, 90e+1). Le PSG, qualifié pour le tour suivant, s’en contentera face à une formation de Châteauroux qui pourrait s’inspirer de sa performance du soir pour aller chercher son maintien en 3e division.