Ligue des Nations : l’Espagne vient à bout de l’Italie et rejoint la Croatie en finale !

Une place pour la finale du Final Four de l’UEFA Nations League. Voilà l’enjeu de la rencontre qui opposait l’Espagne à l’Italie, ce jeudi soir à Enschede (Pays-Bas). Au De Grolsch Veste Stadium, la Roja, finaliste de la dernière édition du tournoi, espérait rejoindre la Croatie. Pour cela, les hommes de Luis De la Fuente devaient se défaire de la Squadra Azzurra, comme lors de la précédente édition. Vainqueurs de l’Euro 2020, les Italiens, absents du dernier Mondial au Qatar, devaient quant à eux se racheter. Pour les compositions, les Espagnols se présentaient en 4-2-3-1 avec Le Normand et Laporte en défense centrale. Devant, Gavi soutenait Morata. En face, Roberto Mancini optait lui pour un 3-5-2. Dans les buts, Donnarumma commençait. Tout comme les deux récents finalistes de la Ligue des champions, Barella et Acerbi ou encore les tauliers Jorginho, Bonucci et Immobile.

Dès le début de cette demi-finale, l’Espagne prenait le contrôle des opérations. Si Rodri voyait sa première frappe s’envoler (2e), Pino profitait lui d’un raté de Bonnuci pour ajuster Donnarumma d’un plat du pied droit (1-0, 4e). Sonnée mais loin d’être résignée, la Nazionale s’enhardissait et réagissait rapidement. Sur une tentative de Zaniolo, lancé dans le dos de la défense par Jorginho, Le Normand se rendait coupable d’une main dans la surface et Immobile égalisait sur penalty (1-1, 11e). Dans un match ouvert où les deux formations n’hésitaient pas à se projeter vers l’avant, l’Italie pensait même prendre l’avantage. Sur un nouveau service parfait de Jorginho, Frattesi concluait victorieusement du plat du pied droit entre les jambes de Simon mais son but était finalement refusé pour une position de hors-jeu (21e).

Joselu, facteur X de la Roja !

Dans la foulée, Morata butait lui sur le portier italien (27e) avant que Immobile et Zaniolo, plus prompts que Le Normand et Laporte, ne se présentant face à Simon. Malheureusement pour les Italiens, l’attaquant de la Lazio manquait de justesse au moment de servir son coéquipier (34e). Portée par l’activité de Navas et Alba sur les ailes, la Roja tentait de reprendre les devants juste avant la pause. En vain, et ce malgré une dernière tentative trop tendre de Morata (42e). Au retour des vestiaires, Darmian et Dimarco remplaçaient Bonucci et Spinazzola. De son côté, De la Fuente lançait le nouveau joueur du PSG Asensio, en lieu et place de Rodrigo. Et l’Espagne s’approchait dangereusement des buts italiens. Dès son entrée en jeu, Asensio trouvait Merino mais ce dernier butait sur Donnarumma, auteur d’un arrêt fantastique (48e). Bien décidée à reprendre l’avantage, la Roja poussait mais Rodri manquait, une nouvelle fois, de peu le cadre de la Squadra Azzurra (51e).

En souffrance, l’Italie changeait de stratégie et optait pour un pressing haut. Une tactique payante puisque la Nazionale se montrait une nouvelle fois dangereuse. Trouvé par Chiesa dans la surface, Frattesi enchaînait d’une reprise du gauche mais Simon réalisait un magnifique arrêt réflexe (64e). Si le rythme de cette rencontre baissait légèrement, la Roja revenait à la charge à l’entrée des dix dernières minutes. Après une belle combinaison dans le couloir gauche entre Alba et Fabian Ruiz, Morata surgissait mais Donnarumma s’interposait encore (81e). Moins bien physiquement dans les derniers instants, l’Italie résistait face aux attaques adverses. Morata cédait lui sa place à Joselu et le tableau d’affichage finissait par évoluer. Sur un ballon mal renvoyé par la défense italienne, Rodri armait une nouvelle reprise à l’entrée de la surface. Opportuniste, Joselu profitait des multiples contres italiens pour devancer Donnarumma et donner l’avantage aux siens (2-1, 88e). Avec ce succès (2-1) glané sur le fil, l’Espagne rejoint donc la Croatie en finale du Final Four de l’UEFA Nations League, le 18 juin prochain.

Les compositions officielles au coup d’envoi

Le XI de l’Espagne

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡YA TENEMOS EL 𝗢𝗡𝗖𝗘 INICIAL!!



👥 Estos son los jugadores que ha elegido Luis de la Fuente para disputar la semifinal de la #NationsLeague ante Italia.



🙌🏻🇪🇸 ¡¡Queremos estar en la finalísima, equipazo!!#VamosEspaña pic.twitter.com/q7XpJd2C6a — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 15, 2023

Le XI de l’Italie