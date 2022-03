PSG : Juan Bernat se fixe deux objectifs clairs

Depuis sa grave blessure au genou, Juan Bernat (29 ans) peine à retrouver l'intégralité de ses moyens et, donc, sa place au sein de l'équipe du Paris SG. Au micro de PSG TV, l'Espagnol a évoqué ses difficultés, sans se cacher. « J’ai pratiquement vécu deux saisons blanches. Deux saisons où je n’ai quasiment pas joué, où je n’ai jamais pu reprendre le rythme. Je recommençais à jouer petit à petit, à enchaîner et puis je subissais une lésion musculaire. D’ailleurs je pense que ces petits pépins physiques sont aussi liés à ma blessure au genou la saison dernière. Tout le monde le sait, j’ai été absent pendant un an et forcément derrière c’est difficile de reprendre le rythme», a-t-il lancé.

Pour autant, le latéral gauche espère bien laisser ses pépins derrière lui, avec deux objectifs clairs en cette fin de saison. «Alors ce que je veux maintenant c’est terminer la saison de la meilleure façon, de jouer le plus possible et de bien travailler cet été pour être prêt pour la saison prochaine. (...) Il y a encore le titre de champion à aller chercher, et c’est notre objectif pour cette fin de saison. En plus ce serait le 10ème titre de l’histoire du club, c’est quelque chose de très important pour nous, c’est un bel objectif à aller chercher. Et nous voulons le faire en essayant de gagner tous les matches», a-t-il conclu. C'est dit.