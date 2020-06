UEFA : le calendrier final de la Ligue Europa dévoilé

Ce mercredi, le Comité exécutif de l'UEFA se réunissait pour dévoiler les calendriers de reprise des Coupes européennes. Après avoir officialisé l'organisation du Final 8 de la Ligue des champions, l'instance européenne a communiqué sur le déroulement du Final 8 de la Ligue Europa. Comme attendu, les quarts de finale, demi-finales et finale se dérouleront en Allemagne.

Quatre villes ont été sélectionnées : Cologne, Duisburg, Düsseldorf et Gelsenkirchen. Ces matchs se disputeront du 10 au 21 août. En revanche, aucune décision n'a encore été prise pour les huitièmes de finale de la compétition. La possibilité que les matchs soient organisés en Allemagne n'est pas écartée par l'UEFA. Cologne accueillera la finale de l'épreuve le 21 août.

The #UEL quarter-finals, semi-finals and the final will be played as a straight knockout tournament in Cologne, Duisburg, Düsseldorf and Gelsenkirchen between 10 and 21 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.



