PSG : Mauricio Pochettino répond aux accusations sur Neymar

La blessure de Neymar (29 ans) aux adducteurs, officialisée ce jeudi après-midi, a déjà fait couler beaucoup d'encre, en France et en Europe. Et alors que le Brésilien s'apprête à rater un nouveau grand rendez-vous pour le Paris SG, des questions se posent ici et là sur son professionnalisme.

L'Équipe et Le Parisien du jour soulevaient ainsi certaines interrogations sur son travail de récupération et de préparation invisible, s'appuyant sur des sources à l'intérieur du club de la capitale. Interrogé sur ce sujet, Mauricio Pochettino, qui espère le voir revenir le plus rapidement possible dans le groupe, n'a pas manqué de hausser le ton. «Je n’ai pas lu ce dont vous me parlez. Je n’ai pas vu ça. Cela ne vient pas du club», a-t-il d'abord lancé avant de poursuivre.

Totale confiance en Neymar

« Ce que je peux dire, c’est que Neymar est un joueur top, un des 5 meilleurs du monde. Son nom fait parler, c’est normal. Tout ce que je peux dire, c’est que Ney est un grand professionnel, avec une grande humilité. Neymar est un grand professionnel avec un talent énorme, avec une grande exigence et un engagement total au service de l’équipe. (...) Il est fort, mature. Il est très attachant, il donne tout pour l’équipe. Quand tu le connais, tu te rends compte de ses valeurs, c'est un garçon extraordinaire», a-t-il raconté avant d'insister.

«Je n’ai pas vu les journaux et cela ne m’intéresse pas. Je vous raconte ce que je vis depuis 40 jours ici au club, c’est le plus important. Il faut écouter un peu plus les entraîneurs en conférence de presse, quand on vous parle des joueurs que l’on connaît bien, il ne faut pas sortir des choses de leur contexte et ne pas toujours croire ce qui se base sur des informations externes», a-t-il conclu. Neymar appréciera sans doute le soutien.