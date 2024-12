Le constat intriguant d’Aurélien Tchouameni sur le football en France

Dans le cinquième épisode de son podcast The Bridge, Aurélien Tchouameni s’est confié sur son expérience en tant que footballeur professionnel. Le milieu de 24 ans a notamment comparé le terrain à une scène où il joue un rôle. « À la maison, je suis moi-même. Mais quand je rentre sur le terrain, c’est un peu comme si je rentrais sur scène. C’est un autre personnage, a expliqué le joueur du Real Madrid, évoquant des conseils qu’il a sollicités auprès d’Omar Sy pour apprendre à séparer vie privée et vie professionnelle. En vérité, quand on regarde dans le football et dans d’autres domaines, le plus difficile, ce n’est pas ce qu’on fait. C’est tout ce qu’il y a autour, c’est se concentrer sur le main thing (le point essentiel, ndlr). Quand tu parles aux journalistes, tu fais de la langue de bois à certains moments, parce qu’il y a des trucs que tu ne peux pas dire. C’est un fait, c’est comme ça. »

L’humoriste Fary a, quant à lui, souligné que l’exigence pour les footballeurs de se conformer à un certain modèle, en cachant leur personnalité, découle de la pression qui leur est imposée sur le terrain. Un avis partagé par le joueur formé à Bordeaux qui a aussi livré son ressenti sur les difficultés liées à l’environnement médiatique et social autour du football en France. « J’ai l’impression qu’on nous aime et déteste en même temps », a-t-il lâché, citant une remarque sur ce phénomène spécifique aux sportifs français.