Vidéo : l’incroyable but victorieux en coup du scorpion d’un U18 de Manchester City

Olivier Giroud peut être fier de l’héritage qu’il a laissé. Alors que les U18 de Manchester City affrontaient Middlesbrough ce samedi, lors d’une rencontre de Premier League des moins de 18 ans, le jeune milieu offensif anglais Nico O’Reilly (18 ans) a donné la victoire aux Cityzens d’un exceptionnel but en coup du scorpion (2-1).

Tenus en échec pendant plus de 40 minutes, les Skyblues auront fait durer le suspense jusqu’au bout et cette inspiration géniale réalisée… à la 95e minute. Mais au-delà de la victoire acquise, ce but a également une valeur comptable significative puisque les U18 de Manchester City se sont emparés du trône de leader de la poule nord du championnat, laissant ainsi Sunderland à une unité derrière, à trois journées de la fin. Prochain rendez-vous des Cityzens : le rival Manchester United, samedi prochain.

