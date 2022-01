Mercato PSG : tout n'est pas encore calé pour Eric Dina Ebimbé

Comme nous vous le révélions lundi, Eric Junior Dina Ebimbé est sur le point de sceller son avenir. En effet, il ne reste plus que quelques détails à régler entre le PSG et le joueur pour une prolongation de contrat avec forte revalorisation salariale à la clé. Mais pas question pour autant de rester dans la capitale cet hiver puisque le Bayer Leverkusen est très chaud pour l'accueillir dans les prochains jours dans le cadre d'un prêt avec option d'achat et en a même fait sa priorité de fin de mercato.

De son côté, le milieu parisien de 21 ans, qui ne peut pas vraiment espérer un temps de jeu supérieur à celui qui est le sien actuellement (12 apparitions toutes compétitions confondues), est très intéressé par le projet du club allemand. À Paris, on a bien compris les velléités de départ du joueur. Mais le PSG ne veut pas laisser partir l'ancien Havrais et Dijonnais à n'importe quel prix. Une option d'achat fixée à 15 M€ bonus compris est en cours de discussion entre les deux clubs. Pour le moment, le natif de Stains continue de s'entrainer avec le PSG. Mais tout indique que le dossier va rapidement s'accélérer dans les prochaines heures.