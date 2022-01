Le PSG sur le point de prolonger et de prêter Dina Ebimbé !

La suite après cette publicité

À 21 ans, Eric Junior Dina Ebimbé est à la croisée des chemins. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, le milieu de terrain qui a disputé 12 matches toutes compétitions avec le PSG cette saison (dont 3 titularisations en Ligue 1) est l'un des rares joueurs formés au PSG à avoir régulièrement sa chance avec Mauricio Pochettino hormis bien évidemment Presnel Kimpembé.

Mais à l'instar avant lui de Christopher Nkunku (Leipzig), Jonathan Ikoné (Fiorentina) ou encore Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), le natif de Stains, prêté ces deux dernières saisons au Havre (L2) puis à Dijon (L1), réfléchit forcément à la possibilité d'un départ, là où il pourrait gagner en temps de jeu et où il y aurait moins de concurrence qu'au PSG.

Direction le Bayer Leverkusen pour Dina Ebimbé

Selon nos informations, c'est le club de Moussa Diaby qui tient la corde et qui discute avec l'entourage de Dina Ebimbé depuis plusieurs mois. Toutefois, une solution alternative est sur le point d'être trouvée entre le club parisien et son numéro 28. Le milieu de terrain devrait ainsi prolonger son bail à Paris (une opération quasiment bouclée) avec une forte revalorisation salariale à la clé et être prêté dans la foulée avec option d'achat au Bayer Leverkusen avec un fort pourcentage à la revente. C'est clairement la tendance qui se dégageait ce lundi après-midi.

Une option qui devrait ainsi contenter tout le monde. D'un côté, l'ancien international espoir tricolore va gagner en temps de jeu et de l'autre, il pourra se mettre en avant et enfin exprimer toutes ses qualités. À la vue de la réussite des derniers titis formés au PSG et qui ont tenté leur chance loin de Paris, les espoirs sont en tout cas permis pour Eric Junior Dina Ebimbé.