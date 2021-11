Leverkusen lorgne Dina Ebimbe

Prêté au Havre en 2019-2020 puis à Dijon en 2020-2021, Eric Junior Dina Ebimbe est revenu au Paris Saint-Germain l'été dernier. Le club de la capitale avait assisté au progrès de son jeune milieu de terrain (20 ans) et décidait de le conserver dans son effectif. Mauricio Pochettino lui témoignait d'ailleurs sa confiance en lui offrant un peu de temps de jeu lors du début de saison.

Et cela suscite forcément la curiosité d'autres clubs, toujours prêts à bondir sur les pépites parisiennes. Selon nos informations, le Bayer Leverkusen, 4e du classement de Bundesliga, a un œil sur le Français et souhaite même le récupérer dès le mercato hivernal ! Reste à savoir si le club allemand, qui aime décidément les jeunes pousses du PSG (Diaby et Bakker sont dans l'effectif), parviendra à convaincre le club francilien. Car ce dernier souhaiterait prolonger le contrat de son joueur, qui court actuellement jusqu'en 2023.