Liga : Ronaldo insulté à Valladolid

Les supporters du Real Valladolid en ont marre de Ronaldo Nazário. Lors de la réception de l’Atlético de Madrid (0-5), ce samedi en Liga, la rencontre a été marquée par des chants hostiles émanant de la tribune nord du stade José Zorrilla, à l’encontre de la légende brésilienne, l’actuel président du club. Dès le début du match, un groupe de supporters a entonné un chant moqueur, demandant de manière répétée : « Ronaldo, putain, où est l’argent ? D’autres chants comme « Ronaldo, va-t’en maintenant » et « Conseil d’administration, démission » ont perturbé l’ambiance du match pendant plusieurs minutes.

Des chants encore plus hostiles ont été entendus tels que « Sors de Zorrilla, je ne veux plus de toi, espèce de gros salaud. » La Liga a dénoncé ces agissements et a déposé une plainte auprès de la Commission de la concurrence et de la lutte contre la violence. Le Real Valladolid pourrait par ailleurs être sanctionné.