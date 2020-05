Watford : le capitaine ne veut pas reprendre l'entraînement

Pour son Restart Project, qui prévoit un retour des compétitions en juin, la Premier League a fait un grand pas ce lundi. À l'unanimité, les clubs anglais ont voté pour une reprise des entraînements par petits groupes. Mais cet accord ne plaît pas à tout le monde. C'est le cas de Troy Deeney, le capitaine de Watford. Interrogé sur la situation dans le podcast Talk The Talk, l'attaquant a annoncé qu'il ne reprendrait pas le chemin de l'entraînement.

«On est censés revenir cette semaine. J'ai dit que je n'irai pas. Mon fils a 5 mois et il a des difficultés respiratoires. Je ne veux pas rentrer à la maison et le mettre en danger. On va être testés et on sera dans un environnement très sûr, mais il suffit d'une seule personne (contaminée) dans le groupe. Je ne veux pas ramener ça à la maison, a-t-il expliqué. Je ne pourrai pas aller chez le coiffeur avant mi-juillet mais je peux m'entasser avec 19 personnes dans une surface de réparation pour disputer un ballon aérien ? Je ne vois pas comment ça peut marcher. » Une décision radicale qui pourrait être suivie par d'autres joueurs de Premier League...