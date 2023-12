OM : quand Pierre-Emerick Aubameyang imite… Gennaro Gattuso !

Belle soirée de l’Olympique de Marseille à Lorient. Les Phocéens sont allés s’imposer sur la pelouse du Moustoir, et de belle manière (4-2), pour le match de clôture de la 15e journée de Ligue 1. Une victoire signée par un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, qui aurait pu s’offrir un coup du chapeau d’une superbe aile de pigeon, finalement déviée par Yvon Mvogo.

La suite après cette publicité

Auteur de 7 réalisations sur ses 4 dernières rencontres toutes compétitions confondues, l’attaquant gabonais se régale chez les pensionnaires de l’Orange Vélodrome et se sent heureux sous les ordres de Gennaro Gattuso… jusqu’à même l’imiter ! Dans des images captées par Prime Video, on voit l’ancien du Barça et d’Arsenal, aux côtés des Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi, reproduire les gestes et la moue de son entraîneur, en colère sur son banc en seconde période. En détente.