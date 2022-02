L'incroyable ascension de Vinicius Junior, le grand espoir décevant devenu une star du Real Madrid

La suite après cette publicité

Une pépite controversée

Le Real Madrid s’offre en 2017 le joyau convoité par toute l'Europe : Vinicius Junior. Le club de la capitale espagnol dépense 45 millions pour son transfert, un record mondial pour un mineur. Rapidement, les critiques fusent à l'encontre du Real Madrid, ce qui affecte aussi la jeune recrue. Santiago-Bernabéu est quasiment vide pour sa présentation. Malgré des bonnes prestations pour ses débuts, la presse espagnole n’apprécie pas du tout son manque d'efficacité dans le dernier geste. Le Real Madrid ne lui fait pas encore pleinement confiance. Le nouveau coach, Zinédine Zidane, n’apprécie pas du tout le profil de l'auriverde. Le français lui reproche de nombreuses choses, comme son individualisme jugé excessif, sa tendance à trop porter le ballon et son manque de participation dans les labeurs défensifs.

Éclipsé par des étoiles montantes

Son manque d'efficacité ne plaît pas non plus à ses coéquipiers, Karim Benzema l’a bien fait comprendre. Alors que le Real joue contre le Borussia Mönchengladbach en ligue des champions, KB9 est excédé dans les couloirs du stade et confesse à Ferland Mendy : «Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous». Des propos repris massivement par les médias espagnols. On le compare très vite aussi à son rival direct du Barça, Ansu Fati. Un autre jeune crack qui joue au même poste . À cette date, le Blaugrana a marqué 13 buts en 40 matches, Vinicius, lui, a trouvé les filets 11 fois en 76 matches. Le début de carrière florissant de Kylian Mbappé éclipse également très vite les espoirs du Real Madrid d’installer Vinicius à la tête de la hiérarchie des meilleurs joueurs du monde. Ils ont le même profil, rapide, explosif, mais l’un est décisif, l'autre est jugé trop brouillon.

Vinicius le galactique

Mais pour cette saison 2021-2022 l’ailier auriverde a décidé de gommer cette image de cancre devant le but. Encore mieux: il est devenu LE joueur clé de l’attaque du Real. En 33 matches, le joyau de 21 ans a délivré 8 passes décisives et a trouvé 15 fois le chemin des filets. C’est déjà son meilleur résultat sur une saison. Il impressionne tous ses coéquipiers. «Nous hallucinons tous un peu sur ses performances. Il savait que les buts finiraient par arriver et c'est ce qui s'est passé. Il est très décisif et nous donne beaucoup de points avec des buts et des passes décisives. Il base plus son jeu sur la finition que sur le dribble» explique son coéquipier, Dani Carvajal, dans une interview accordée à Radioestadio Noche d'Onda Cero. C’est lui aussi le détonateur de la plupart des phases offensives de la casa blanca. Il a créé plus d'occasions (51) que tout autre Merengue cette saison toutes compétitions confondues, de quoi ravir son entraîneur Carlo Ancelotti, même s’il ne veut pas parler de «Vini dépendance”.

Le mentor Karim Benzema

Avec Karim Benzema, Vinicius forme la paire d'attaquants la plus prolifique et la plus décisive d'Europe. Dans une interview accordée à France Football, le français estime que ses conseils ont été précieux pour le brésilien. Comme son aîné, l’auriverde effectue tous les jours une séance de musculation dans sa salle de sport privée et dispose, depuis un an et demi, d'un chef français à domicile, qui veille à son bon équilibre alimentaire. Vinicius Junior bosse aussi sa finition tous les jours après la séance collective. «Il fallait même le freiner pour qu'il n'ait pas une surcharge de travail», révèle David Bettoni, un ancien adjoint de Zinédine Zidane. Il fait enfin l’unanimité Tout porte à croire que Vinicius va continuer à nous épater et à s’améliorer. Il n’a que 21 ans après tout, une longue carrière au sommet l’attend.

