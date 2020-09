PL : les 6 nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année

C’est le grand jour pour l’Association Professionnelle des Footballeurs. Comme chaque année, ces derniers élisent les meilleurs joueurs, jeunes joueurs, ainsi que les meilleures joueuses et jeunes joueuses. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que nous sommes gâtés cette saison. En effet, ces derniers viennent de divulguer la liste des nominés pour le titre du meilleur joueur de la saison et celle-ci est pour le moins..alléchante.

Déjà présent dans la liste des meilleurs jeunes joueurs, Trent Alexander-Arnold a bien sa place aux côtés du serial passeur Kevin de Bruyne. Virgil van Dijk est également présent aux côtés de ses partenaires en club Jordan Henderson et Sadio Mané. Le virevoltant Raheem Sterling complète lui cette belle brochette.