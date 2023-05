Le Real Madrid s’est-il trompé avec Endrick ?

La suite après cette publicité

Miser 70 millions d’euros sur un joueur de 16 ans relève forcément du pari. Convoité par le FC Barcelone ou encore le PSG, le gamin de Brasília a pourtant décidé de faire confiance au projet madrilène. «Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille ont conclu un accord selon lequel le joueur pourra rejoindre le Real Madrid à sa majorité en juillet 2024. Jusque-là, Endrick poursuivra sa formation au SE Palmeiras. Le joueur se rendra à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations de notre club», annonçait, à ce titre, le club merengue en décembre dernier.

Endrick inquiète déjà à Madrid…

Malheureusement pour la Casa Blanca, plus les week-ends passent et plus l’inquiétude grandit autour du phénomène brésilien. Jugé par beaucoup comme la prochaine star de la Seleção, Endrick traverse (déjà) une première tempête. Après être entré dans la légende de Palmeiras en devenant le plus jeune joueur à jouer pour son club et le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien en inscrivant un but contre l’Athletico Paranaense, le buteur du Verdão est à l’arrêt. D’abord séduit par l’agilité technique et l’impressionnante vivacité de la pépite auriverde, le Real, impuissant, observe aujourd’hui les difficultés de son futur protégé.

À lire

Real Madrid : le message de Vinícius Júnior à Endrick

Titulaire à une seule reprise depuis la reprise de la Serie A au Brésil (2 buts en 147 petites minutes de jeu), le joyau de Palmeiras accuse clairement le coup. Si certains observateurs évoquent le transfert XXL annoncé à la fin de l’année 2022 comme conséquence directe de ce rendement amoindri, les Merengues désignent, quant à eux, Abel Ferreira, coach d’Endrick, comme le principal responsable. Comme expliqué par Mundo Deportivo, ce week-end, la Casa Blanca regrette l’utilisation faite de son futur crack.

La suite après cette publicité

D’autres exemples inquiétants…

Positionné exclusivement dans un rôle de numéro 9, Endrick ne dispose, en effet, pas d’une pleine liberté sur le front de l’attaque de Palmeiras. Et les performances de l’intéressé inquiètent. Une nouvelle fois remplaçant contre le Red Bull Bragantino, samedi, le Brésilien est encore resté muet. Plus qu’un coup d’arrêt, cette situation pose une question. Celle de savoir si le Real Madrid ne s’est pas trompé avec celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2025. Envouté par ses arabesques, le Real Madrid craint désormais de récupérer un joueur plombé par une surmédiatisation et incapable de confirmer les espoirs placées en lui.

Une trajectoire déjà empruntée par d’autres Brésiliens. Dans cette optique, comment ne pas évoquer le cas Ganso. Annoncé comme le futur joyau de la Seleção, le milieu offensif n’aura finalement jamais passé le cap en Europe. Après une expérience plus que contrastée du côté de Séville (7 buts, 6 passes décisives en 28 matches), l’ami de Neymar rejoignait… la Picardie. Arrivé en grande pompe à Amiens, celui qui fêtera ses 34 ans en octobre prochain quittait finalement le club amiénois au bout de six petits mois avec un piètre bilan (3 passes décisives en 13 matches). Retourné au pays depuis, Ganso retrouve d’ailleurs une certaine efficacité sous le maillot de Fluminense (18 buts et 18 offrandes depuis son arrivée).

La suite après cette publicité

Que dire également de Gerson. Formé dans l’actuel club de Ganso, l’ancien Marseillais n’aura, lui non plus, jamais confirmé son potentiel. Décevant du côté de l’AS Roma, loin d’être éblouissant sous les couleurs de la Fiorentina, le milieu de terrain de 25 ans terminait finalement son escapade européenne sur la Canebière. Malgré une fin de saison 2021-2022 plutôt encourageante (6 buts, 5 passes décisives lors des 15 dernières journées), le gamin de Belford Roxo s’envolait pour Flamengo en janvier dernier, sans laisser derrière lui un souvenir impérissable. Autant d’exemples pouvant renforcer l’inquiétude grandissante dans les rangs madrilènes. Reste désormais à savoir si Endrick sera capable de rebondir et de justifier un tel investissement. Réponse dans les prochains mois…