PSG - OL : Vitinha est soulagé

Auteur d’une très belle prestation lors de la victoire du PSG contre l’OL (3-1), Vitinha s’est arrêté au micro de DAZN. L’occasion pour le joueur de 24 ans d’exprimer son soulagement. «Ca fait du bien de gagner, contre Salzbourg et ce soir, devant nos supporters, ça fait plaisir, il faut enchaîner. Les 5 derniers matches contre Lyon, on avait aussi dominé les débats, on attendait ça aussi aujourd’hui. L’OL a une grande équipe, on s’attendait à un match difficile mais nous avons tout fait pour se le rendre facile. Nous avons mal fini la première mi-temps mais nous sommes bien rentrés dans la seconde période».

Relancé sur le plan tactique de Luis Enrique, le milieu portugais a détaillé les ambitions parisiennes : «c’est comme d’habitude, chaque match on a des détails du coach en fonction de l’adversaire en face, on a bien respecté le plan tactique, c’est une bonne victoire contre une bonne équipe». Avant de conclure en saluant la performance de Désiré Doué. «On est tous heureux pour lui, après Salzbourg et aujourd’hui, il permet à l’équipe d’être meilleure, c’est très bien pour lui, on est très heureux». Paris est plus jamais leader.