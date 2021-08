Strasbourg a formulé une offre à Nîmes pour Zinedine Ferhat

Strasbourg est en discussions avec Nîmes afin de recruter Zinedine Ferhat (28 ans). Selon des sources concordantes, le club alsacien a fait une offre, dont le montant n'a pas filtré, pour s'attacher les services du milieu nîmois.

Avec 6 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 l'an passé, l'international algérien (10 sélections), sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Nîmes, a réalisé une saison plus qu'aboutie et a fait beaucoup de bien aux téléspectateurs par ses dribbles chaloupés. Un club de MLS, dont le nom n’a pas fuité, a également émis une offre légèrement supérieure à celle du Racing. Un autre club français, un club turc et un club anglais sont aussi sur le coup.