PSG : la réponse étonnante de Luis Enrique sur Ousmane Dembélé

Ce dimanche soir, le PSG s’est offert l’ASSE lors de la 17e journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont imposés grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. L’international français porte désormais son total à 10 buts en championnat. Et alors qu’on évoque des relations tendues entre Dembélé et Luis Enrique, l’ancien du Barça performe toujours. Après la rencontre, Luis Enrique s’est confié au micro de DAZN. Et il n’a pas souhaité commenter la prestation de son joueur.

«Je suis très content de la victoire ? Qu’est-ce que j’ai pensé de Dembélé ce soir ? Rien. Je ne pense rien. Il est en forme ? Bien sur mais nous sommes une équipe, on joue avec tous les joueurs. Et un joueur comme Dembélé qui marque deux buts, c’est bien pour nous, c’est parfait. Mais nous sommes une équipe, tous ensemble, c’est la chose la plus importante pour nous. Je pense qu’on a bien joué vraiment. Je dois féliciter Saint-Etienne car ils ont bien joué, offensif, agressif. j’aime leur manière de jouer. Après ce match, on parle du PSG comme d’habitude. On a gagné», a-t-il lancé dans une langue française quasiment impeccable !