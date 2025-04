Ligue 1 : le RC Lens s’impose face à Saint-Etienne grâce à un Mathew Ryan revanchard

Ce dimanche, un choc de clubs emblématiques de Ligue 1 avait lieu sous un soleil de plomb à Lens. Auteur d’une deuxième partie de saison compliquée, le Racing Club de Lens recevait l’ASSE, en mission maintien et dans une quête ultime de points pour y parvenir. Pour ce faire, les Verts se devaient de l’emporter sur la pelouse des Sang et Or. Défaits la semaine dernière lors du derby face au LOSC, ces derniers avaient forcément envie de retrouver le sourire en allant renouer avec la victoire pour entretenir leurs derniers espoirs européens. Dans ce contexte forcément tendu pour les deux équipes, ce sont les locaux qui ont pris le jeu à leur compte en première période. Plus entreprenants, les Lensois se sont procurés les premières opportunités de la rencontre.

Même si Yvann Maçon a testé Mathew Ryan (7e), les hommes de Will Still ont cru ouvrir le score au terme d’une superbe action conclue par Deiver Machado. Finalement, le centreur, Ruben Aguilar, était en position de hors-jeu d’un genou (12e). Après ce coup du sort, Lens n’a pas baissé les bras et a continué d’attaquer. Après la grosse opportunité d’Andy Diouf (27e), Neil El Aynaoui a également buté sur un Gautier Larsonneur (28e). Une fin de premier acte marquée par le show des gardiens de la rencontre. Multipliant les parades (41e), Larsonneur a vu Mathew Ryan être le héros de ce premier acte. Auteur d’une boulette qui a coûté cher la semaine passée lors du derby du Nord, l’Australien s’est rattrapé en repoussant le penalty d’Irvin Cardona quand Davitashvili a été fauché dans la surface lensoise par Malang Sarr (45+5e).

Lens a eu l’ASSE à l’usure

Après une fin de première période animée à Bollaert, le rythme est finalement redescendu au retour des vestiaires. Dans cette rencontre plus tactique, Saint-Etienne a réussi à reprendre légèrement le contrôle du cuir. Néanmoins, les attaques lensoises ont été plus incisives avec des situations de buts qui paraissaient tout de même plus évidentes que celles que pouvaient se procurer les ouailles d’Eirik Horneland. Et cela a fini par payer sur une ultime offensive. Profitant des errements défensifs de leurs adversaires, les Lensois ont trouvé la faille sur un joli décalage.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 74 28 +54 23 5 0 80 26 2 Monaco 50 28 +19 15 5 8 54 35 3 Marseille 49 27 +18 15 4 8 54 36 4 Strasbourg 49 28 +11 14 7 7 46 35 5 Lyon 48 28 +16 14 6 8 54 38 6 Nice 47 28 +17 13 8 7 52 35 7 Lille 47 28 +12 13 8 7 42 30 8 Brest 43 28 +1 13 4 11 44 43 9 Lens 42 28 +2 12 6 10 32 30 Voir le classement complet

D’une belle inspiration, Andy Diouf a lancé Deiver Machado dans la surface. Le défenseur gauche servait alors Goduine Koyalipou qui n’avait plus qu’à finir dans le but vide (1-0, 75e). Sereins, les Lensois ont alors maîtrisé leur avance au score et ont profité de la faible résistance stéphanoise pour passer un dernier quart d’heure relativement tranquille. Avec ce succès, Lens entretient ses derniers espoirs d’Europe en revenant à cinq points du LOSC, le sixième provisoire au classement. De son côté, Saint-Etienne peut ruminer et risque de faire des cauchemars de ce penalty arrêté par Mathew Ryan juste avant la mi-temps. Les Ligériens restent 17es et pourraient être dans une fâcheuse position en cas de victoires du Havre et de Reims un peu plus tard dans l’après-midi…