Real Madrid : le dossier Endrick prend une nouvelle tournure

La première saison d’Endrick au Real Madrid aura été relativement éprouvante. Arrivé pour 45 M€ l’été dernier, le jeune attaquant a dû se contenter de miettes derrière les intouchables que sont Vinicius Junior, Rodrygo et Kylian Mbappé. Il a pour le moment connu 32 apparitions (toutes compétitions confondues) avec le maillot blanco pour 7 buts inscrits. En 636 minutes de jeu, c’est tout de même un rapport d’un but toutes les 86 minutes. Cette moyenne ferait pâlir plus d’un avant-centre. Mais cela reste insuffisant pour le Brésilien. Tout en répétant sa volonté de rester au club, il veut plus de temps de jeu.

La suite après cette publicité

Alors que Carlo Ancelotti devrait s’en aller à la fin de l’exercice, Endrick n’apparaît qu’en 6e choix offensif, très loin derrière les autres. Derrière le trio de titulaires, Brahim Diaz est celui qui a le plus tiré son épingle du jeu avec 1 298 minutes. Arda Güler vient ensuite avec 1 245 minutes. Sur la totalité de l’effectif, l’ancien de Palmeiras est le 2e joueur ayant eu le moins de temps de jeu. Le seul qui possède un temps de jeu inférieur se nomme David Alaba et pour cause… Sa rupture d’un ligament croisé en janvier 2024 l’a tenu éloigné des terrains pendant un an.

La suite après cette publicité

Endrick veut disputer la Coupe du Monde

À 18 ans et après une première saison passée dans l’ombre à Madrid, le natif de Taguatinga aspire à plus. Les changements de l’intersaison ne sont pas encore intervenus à Madrid mais l’attaquant veut jouer davantage, quitte à partir en prêt loin des Merengues. C’est ce que croit savoir Relevo, qui en dévoile la raison principale : la Coupe du Monde 2026. L’international brésilien (14 sélections, 3 buts) en a fait son grand objectif, lui qui n’est pas encore un élément important de la Seleçao. Il avait même été écarté par Dorival Junior lors du rassemblement de novembre.

Endrick ne s’en était d’ailleurs pas caché le mois dernier, semant un peu la pagaille autour de lui. «Honnêtement, ce qui me préoccupe le plus, c’est la peur de ne pas participer à la Coupe du monde. Je suis inquiet… parce que mon rêve est de participer à la Coupe du monde. C’est même difficile d’en parler. Je veux aider le Brésil à remporter sa sixième Coupe du Monde.» Mais pour cela, il faut jouer. Il a d’ores et déjà fait part de sa volonté à la direction madrilène et Relevo évoque même l’intérêt du RB Leizpig pour obtenir le prêt du joueur. Ce feuilleton estival ne fait que commencer.