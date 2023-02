La réponse forte du FC Barcelone à la famille Messi

La suite après cette publicité

« J’ai un article de Sport, (le journal catalan, ndlr) accroché chez moi qui dit : "Messi devrait retourner à Barcelone" et je l’ai sous-titré : "hahahahaha, nous ne retournerons pas à Barcelone, et si nous le faisons, nous allons faire un bon nettoyage". Entre autres, virer Joan Laporta. Les gens (à Barcelone) ne l’ont pas soutenu. Les gens auraient dû sortir et manifester ou quelque chose comme ça, pour que Laporta parte et que Messi reste. Les Espagnols sont des traîtres. Je vous le dis parce que je veux que cela sorte de nos tripes et que nous n’écoutions pas des choses qui ne sont pas vraies. Le Barça est devenu connu grâce à Messi ». Les propos du frère de Lionel Messi, Matias, ont rapidement fait le tour de la planète hier.

Ils sont particulièrement mal passés en Catalogne, où beaucoup se sont sentis blessés par cette sortie médiatique aussi forte que surprenante. Très vite, le frère de la vedette argentine a présenté ses excuses : « je veux revenir sur ce que j’ai dit sur les réseaux sociaux, j’étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague. Comment puis-je penser cela d’un club aussi grand que Barcelone et de son histoire, qui a tant donné à ma famille et à Leo. Pour nous, la Catalogne est notre deuxième maison et c’est de notoriété publique. Je suis vraiment désolé et je m’excuse auprès de tout le monde, surtout auprès des Barcelonistas ».

Laporta n’accable pas Matias Messi

Et, sacrée coïncidence, Joan Laporta avait organisé depuis longtemps une conférence de presse ce midi. L’occasion d’évoquer cette affaire qui fait couler beaucoup d’encre. « Messi fait partie du patrimoine du Barça, et on en est fier, c’est le meilleur joueur du monde et de l’histoire. Mais ne me faites pas parler de lui, il appartient au PSG et je ne veux pas parler de joueurs d’autres clubs », a d’abord lancé Laporta, avant d’évoquer les propos de son frère : « ce qu’a dit son frère, je n’y attache pas d’importance, et il s’est excusé. Ce qu’il a dit est compréhensible et je n’y pense plus ».

Avides d’avoir une réponse un peu plus tranchante, les journalistes ont insisté. « Je ne veux rien commenter sur Messi par respect pour lui et pour le PSG. Inutile de revenir dessus. Et les propos de son frère n’affectent pas la relation Messi-Barça. Je comprends ce qu’a dit son frère. La façon dont ça s’est terminé est triste, mais je ne veux pas donner plus d’importance à ce sujet. Il a demandé pardon et c’est appréciable », a répété le président du club barcelonais. Plutôt diplomate l’ami Joan…