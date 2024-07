L’AC Milan et le Real Madrid en guerre pour récupérer Adrien Rabiot

Il y a quelques jours, nous vous révélions qu’après plusieurs semaines de réflexion, Adrien Rabiot avait pris la décision de quitter la Juventus. Libre depuis le 1 juillet dernier, il a donc décidé de ne pas prolonger son contrat. Une décision officialisée depuis par la Juventus et son directeur technique Cristiano Giuntoli. « Nous voulons former une équipe compétitive avec un œil sur les comptes, il y aura d’autres développements pour cela. Nous aimerions renforcer l’équipe avec un joueur de plus par secteur, et puis c’est tout. Je voudrais aussi remercier Adrien Rabiot, son contrat est terminé et nous lui souhaitons un bel avenir professionnel et personnel », a-t-il lancé en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 29 ans et après avoir quitté libre le PSG il y a quelques années, Adrien Rabiot a encore le choix de rejoindre le club qu’il souhaite. Et forcément, un profil aussi expérimenté que le sien pour 0€ (sans compter son salaire évidemment) est convoité. Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport fait de croustillantes révélations sur ce dossier à commencer d’abord par la proposition de la Juve refusée par l’international français (4 sélections). Il a décidé de rejeter une prolongation de 2 ans avec un salaire de 7,5 millions par an sans compter les bonus et une prolongation automatique d’un an supplémentaire en fonction du nombre de matches. De quoi donner une indication sur ses exigences salariales pour son futur club.

À lire

L’échec Leny Yoro met le Real Madrid dans la galère

Carlo Ancelotti, un élément central

Justement, depuis plusieurs semaines, la presse européenne s’accorde pour dire qu’Adrien Rabiot est convoité par les plus gros clubs européens. Et à en croire les informations du journal au papier rose, le Real Madrid est un club bien placé dans ce dossier car il a un argument de taille : Carlo Ancelotti. Le coach italien a lancé Adrien Rabiot à ses débuts au PSG et les deux hommes entretiennent d’excellentes relations. Et cela pourrait bien peser dans la balance pour le Français, qui apprécie énormément le club madrilène.

La suite après cette publicité

Mais s’il a toujours clamé son amour de la Premier League, Adrien Rabiot a aussi la cote en Serie A. S’il a quitté la Juventus, le milieu de 29 ans pourrait aussi bien rester en Italie puisque l’AC Milan est fortement intéressé. Mieux encore, la direction italienne discute déjà avec la mère, Véronique Rabiot, et s’est renseignée sur le salaire souhaité par le joueur. Pour le convaincre, sachant que Rafael Leao tourne autour de 6,5 millions par an, le Milan devra faire une exception concernant Rabiot. La lutte continue donc entre les géants européens pour l’une des très bonnes affaires sur le mercato estival…