Arsenal-Villarreal : les compositions officielles

Au moment où les supporters des Gunners protestent contre la gestion du club par la famille Kroenke, c'est une demi-finale retour de Ligue Europa que s'apprêtent à disputer les joueurs de Mikel Arteta, contre Villarreal, à l'Emirates Stadium (21h). Battus 2-1 en Espagne au match aller, les Canonniers vont devoir marquer pour espérer rallier le Stade Energa de Gdansk, en Pologne, le 26 mai prochain.

La suite après cette publicité

Pour son retour sur une pelouse qu'il a foulée pendant un peu plus d'une saison, Unai Emery aligne un 4-3-3, avec deux changements par rapport à l'aller. Juan Foyth, blessé, laisse sa place à Mario Gaspar sur la droite de la défense, alors que Capoue, expulsé à l'aller et suspendu ce soir, laisse son poste à Coquelin. En face, Mikel Arteta, qui sait qu'il joue sa saison, propose un 3-4-3. Hector Bellerin prend la place de Chambers et Pierre-Emerick Aubameyang celle de Dani Ceballos, qui a vu rouge à l'aller.

Les compositions d'équipes :

Arsenal : Leno - Holding, Pablo Marí, Xhaka - Bellerín, Smith Rowe, Partey, Saka - Pépé, Aubameyang, Odegaard

Villarreal : Rulli - Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Parejo, Coquelin, Trigueros - Gerard Moreno, Alcácer, Chukwueze