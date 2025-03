La folle déclaration de Samir Nasri sur la présence de Ben Arfa à la Kings League

Alors que les différentes équipes de la Kings Leagues sont lancées dans leurs campagnes de recrutements de «wild-card», ces trois joueurs acquis hors de la draft qui viennent renforcer les huit formations, le nom d’Hatem Ben Arfa est sur toutes les bouches. Déjà pisté pour participer à la Coupe du monde l’an dernier, il n’avait finalement pas pris part à la compétition. Et alors qu’Adil Rami avait teasé la possible participation de l’ancien milieu offensif au sein de son équipe, Amine et Samir Nasri ont vite refroidi les ardeurs de l’ancien défenseur des Bleus.

«On lui a parlé du projet, mais pour l’instant il n’a pas envie de le faire et il faut respecter ça. Moi, je pense que dans ce format, il ferait des choses sans nom. Dans sa vie, il a sans doute vécu des choses qui l’ont un peu dégoûté du football, mais c’est un joueur extraordinaire. Si tu l’envoies en un contre un ici, ce qu’il va leur faire…», s’est emballé Samir Nasri au moment d’évoquer la présence d’Hatem Ben Arfa en toute transparence tout en pesant ses mots avec un "pour l’instant". De quoi raviver les braises d’un mythe que beaucoup aimeraient voir sur les pelouses de la Kings League ce dimanche…