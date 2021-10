EdF : nouveau record pour Kylian Mbappé

En demi-finale de la Ligue des Nations, l'équipe de France défie actuellement la Belgique à Turin. Pour cette rencontre, Didier Deschamps a aligné un 3-5-2 avec un duo Benzema-Mbappé devant. Et l'attaquant du Paris Saint-Germain a battu un nouveau record en sélection.

Le joueur de 22 ans est désormais le plus jeune élément à atteindre 50 sélections en Bleu, à 22 ans et 291 jours. Pour rappel, l'ancien Monégasque a pour le moment marqué 17 buts en équipe de France.

. @KMbappe devient le plus jeune joueur à atteindre les 5⃣0⃣ sélections en Bleu (22 ans et 291 jours) ! 👏 #FiersdetreBleus #BELFRA pic.twitter.com/VDCzi3m51R

50- @KMbappe est devenu le plus jeune joueur de l’équipe de France à atteindre les 50 sélections (22 ans et 291 jours), surpassant de presque 2 ans le record détenu par Karim Benzema (24 ans et 240 jours). Phénomène. #BELFRA pic.twitter.com/GKeI3gwmFP