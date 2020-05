Les Glasgow Rangers lèvent l'option d'achat de Ianis Hagi

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel : les Glasgow Rangers ont levé l'option d'achat, estimée à 5 M€, de Ianis Hagi (21 ans), prêté depuis janvier dernier par le KRC Genk. Il n'aura donc fallu que 12 rencontres, 2 buts et 3 passes décisives, pour convaincre la formation entraînée par Steven Gerrard de conserver le milieu offensif international roumain (10 sélections) définitivement.

«Ianis est reconnu dans toute l'Europe comme un jeune joueur passionnant, alors le voir rejoindre les Rangers de manière permanente est une excellente nouvelle», a commenté l'ancien capitaine de Liverpool sur le site officiel des Rangers. Ianis Hagi a de son côté confié qu'il suscitait «l'intérêt d'autres clubs» mais que sa priorité a toujours été «de retourner à Glasgow et de jouer pour les Rangers». L'ancien joueur de la Fiorentina a signé un contrat longue durée avec sa nouvelle écurie, comme indiqué par le club écossais dans son communiqué.

🆕 𝐇𝐀𝐆𝐈 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄! 🆕



📝 #RangersFC can confirm that @IanisHagi10 has agreed to join the club on a permanent, long term deal.



👉 https://t.co/aBTIugln8h pic.twitter.com/uOxVhMhqJB