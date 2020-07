Florentino Perez réagit aux accusations de Bartomeu

Dimanche soir, le président du FC Barcelone montait une nouvelle fois au créneau. À la suite de décisions litigieuses prises par certains arbitres de Liga en faveur du Real Madrid, Josep Maria Bartomeu s’indignait de la situation, mentionnant ainsi que la VAR n’était pas à la hauteur et que cela avait une répercussion sur certains résultats. Selon lui, «cela favorise toujours la même équipe». Sans donner de nom précis, le président du Barça lâchait une bombe, à laquelle ne manquait pas de réagir Florentino Perez, hier soir, à la suite du sacre de son équipe.

Selon lui la sortie médiatique de son homologue espagnol ne s’adresserait pas à lui, qui entretiendrait de bonnes relations avec ce dernier. « Cette question s'adresse à Butragueño, qui est très agressif. Barto est un ami et Barcelone est un club très apprécié, même si les gens n'y croient pas. Elle nous unit plus qu'elle ne nous sépare. Nous souffrons tous les deux beaucoup sans public et nous en parlons. Vingt pour cent de nos budgets dépendent du public », relayait Marca, ce matin. Une déclaration suffisante pour calmer les ardeurs des dirigeants barcelonais ? Seul l’avenir nous le dira.