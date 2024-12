Quatre joueuses de River Plate en détention après des insultes racistes

Nouveau scandale raciste en Argentine. Ce vendredi, lors de la rencontre entre River Plate et Grêmio en Ladies Cup, une joueuse du club argentin a réalisé des gestes de singes et a été placé en détention avec trois autres de ses coéquipières pour insultes racistes. Une scène dramatique et absolument surréaliste retransmise en direct. Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro et Milagros Diaz, les quatre joueuses, ont été embarquées et placées en détention provisoire à São Paulo après la rencontre.

«River Plate exprime son rejet le plus absolu des gestes discriminatoires survenus lors du match contre le Grêmio lors de la Ladies Cup 2024. Il indique qu’il prend déjà les mesures disciplinaires correspondantes et qu’il continuera à travailler pour éradiquer ce type de comportement», a indiqué le club argentin, déclaré perdant sur tapis vert et suspendu pendant deux ans de la compétition, à la suite des événements survenus pendant la rencontre. L’organisation de la Ladies Cup devrait elle aussi porter plainte dans cette affaire.