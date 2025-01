Ligue des Champions : Stuttgart n’a pas peur du PSG

Mercredi 21h sur la pelouse de la MHPArena, la Ligue des Champions va nous offrir un choc entre le VfB Stuttgart et le Paris Saint-Germain. En cas de défaite de l’une des deux équipes, cette formation sera en grand danger pour la qualification. Porté par son public, Stuttgart entendra donc créer la sensation et s’offrir un résultat positif (victoire ou nul) contre le club francilien qui assurera sa qualification pour les barrages de la Ligue des Champions. Accrocheurs durant la compétition, les Souabes ont su se montrer intéressants dans les grands matches à l’image d’une défaite de justesse contre le Real Madrid (3-1) ou bien d’une victoire solide contre la Juventus (1-0). Deuxième de Bundesliga la saison dernière, Stuttgart avait plus de mal à confirmer cette saison, mais monte en puissance. Désormais quatrième, le club coaché par Sebastian Hoeness a parfaitement démarré 2025 en enchaînant les succès contre Augsbourg (1-0), Leipzig (2-1) et Fribourg (4-0) en Bundesliga, mais aussi le Slovan Bratislava (3-1) en Ligue des Champions. Défait 2-0 contre Mayence samedi, Stuttgart entend bien reprendre sa marche vers l’avant.

«Nous avons joué du très bon football sur de longues périodes. Les joueurs méritent de nombreux éloges pour leur volonté de se défendre contre le ballon. Nous sommes sur la bonne voie et voulons continuer», expliquait d’ailleurs Sebastian Hoeness après la large victoire contre Fribourg. Désormais rivé sur le match face au Paris Saint-Germain, Stuttgart peut s’avancer avec beaucoup de certitudes. Défensivement, le club allemand a su retrouver une stabilité avec la charnière Anthony Rouault et Jeff Chabot même si le premier sera absent contre le Paris Saint-Germain (ce sera à Anrie Chase ou à Ameen Al-Dakhil de le suppléer) tandis que les offensifs Josh Vagnoman et Maximilian Mittelsdädt continue d’amener régulièrement le danger. Le double pivot Atakan Karazor - Angelo Stiller étant lui aussi indéboulonnable, Stuttgart peut toutefois s’appuyer sur une plus grosse flexibilité sur le plan offensif.

Stuttgart y croit fort

Si Enzo Millot (8 buts et 5 passes décisives en 28 matches) au poste de numéro 10 est essentiel en tant que créateur et pour sa faculté à jouer sur les lignes, les combinaisons sont nombreuses pour Sebastian Hoeness avec quatre attaquants avec Ermedin Demirovic (10 buts en 30 matches), Deniz Undav (9 buts en 21 matches), El Bilal Touré (3 buts en 13 matches) et Nick Woltemade (9 buts en 17 matches). A cela se rajoutent des profils perforants comme Jamie Leweling et Chris Führich dans les couloirs tandis que le joueur prêté par Rennes, Fabian Rieder, s’est bien relancé (2 buts et 7 offrandes en 26 matches). Des options multiples que Stuttgart comptera exploiter pour faire la différence face aux Parisiens. Et l’optimisme est de la partie dans les rangs souabes. «Nous avons fait un très bon début d’année, mais maintenant nous avons perdu un match. Je suis convaincu que nous tirerons les bonnes leçons avant le match de mercredi et que nous jouerons avec courage et détermination», a d’ailleurs noté l’ancien gardien de Monaco Alexander Nübel après la défaite 2-0 contre Mayence ce week-end.

Du côté du coach Sebastian Hoeness, cette défaite en championnat devra être utilisée comme un levier pour aller chercher un résultat positif contre le Paris Saint-Germain : «il faudra montrer plus de mordant (face à Paris, ndlr) si nous voulons poursuivre notre aventure européenne. Je n’ai pas de doute sur le fait que nous allons en tirer les leçons en vue de mercredi et que nous jouerons avec beaucoup d’enthousiasme et de solidarité. Avec nos 60 000 supporters, nous pouvons aborder ce duel sans complexe.» Ancien joueur de Toulouse, Anthony Rouault connaît bien le Paris Saint-Germain même s’il ne pourra pas jouer. Dans un entretien pour L’Equipe, il a évoqué le plan pour contrer les Parisiens avec la volonté de tenir le ballon et malmener l’équipe de Luis Enrique. D’ailleurs, Stuttgart n’aura pas d’appréhension sur ce match selon lui : «ils ont de très bons joueurs, mais quand tu joues en Championnat contre le Bayern, Dortmund, Leipzig… ce sont aussi de grosses équipes. J’ai connu Messi, Neymar et Mbappé au PSG, c’était le summum. C’est sûr que c’est moins impressionnant maintenant. Je pense qu’on est capables de faire quelque chose. Mais il ne faut pas changer notre approche du match, il y a quand même de gros talents. Barcola, par exemple, sur une accélération, il peut changer le match.» Le PSG est prévenu, Stuttgart entend bien piéger le club de la capitale.