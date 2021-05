OL : Houssem Aouar soutient la décision de Memphis Depay

Dernière conférence de presse de la saison pour l'Olympique Lyonnais. A deux jours d'affronter l'OGC Nice pour tenter d'arracher la troisième place et le dernier ticket pour la C1 à Monaco lors de l'ultime journée, Houssem Aouar était présent au Groupama Training Center. L'occasion pour l'international Espoirs - qui a entretenu le flou sur son avenir - d'évoquer son coéquipier et ami Memphis Depay, qui devrait, sauf retournement de situation, quitter Lyon dans quelques jours.

«Oui, c'est un ami, forcément ça me fait quelque chose qu'il parte. On a passé de très bons moments ici, il a énormément apporté au club, à l'équipe et à moi-même. Forcément, ça va faire quelque chose, mais voilà, si c'est ce qu'il souhaite, ce qui le rendra heureux, c'est tout ce qui m'importe, je serai très content de son départ s'il est là où il le veut», a d'abord déclaré le milieu de terrain, avant d'évoquer ce que lui avait apporté l'attaquant néerlandais. «C'est une grande personne. Dans l’opinion, même les gens ont appris à le connaître, à moins regarder ce qu'il laisse paraître. Il a apporté de la confiance dans le groupe, il a une grande confiance en lui, ça m'a aidé, il me parle énormément de ça, d'avoir confiance en soi, de ne pas regarder ce qu'on dit sur nous. Il a aussi marqué pas mal de buts sur mes passes, donc c'est important pour moi.» Bel hommage.