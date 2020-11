Real Madrid : Daniel Carvajal out plusieurs semaines

Tout juste remis d'une blessure au ligament latéral interne du genou droit, Daniel Carvajal replonge. Après deux titularisations consécutives, contre Villarreal en Liga et contre l'Inter en Ligue des Champions, le latéral espagnol va de nouveau faire un tour par la case infirmerie.

Zinedine Zidane avait confirmé la nouvelle en conférence de presse, le club l'a officialisé sur son site : «après les tests effectués aujourd'hui sur notre joueur Dani Carvajal par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué avec une blessure musculaire au muscle adducteur droit. En attente d'évolution.» Des sources consultées par AS, parle d'une absence d'environ deux semaines, soit plus ou moins six matchs toutes compétitions confondues. Un forfait qui s'ajoute à ceux de Benzema (qui s'entraîne à l'écart du groupe), Ramos, Valverde, Odriozola et Jovic.