Clap de fin pour David Luiz à Flamengo

David Luiz ne continuera pas l’aventure du côté de Flamengo. Le club carioca a annoncé qu’il ne renouvellera pas le contrat de l’ancien international brésilien (57 sélections, 3 buts), ce dimanche, sur ses réseaux sociaux, avec un long message de remerciement à l’égard de l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Débarqué gratuitement au sein de la formation brésilienne en 2021, le joueur de 37 ans a marqué l’histoire du club en remportant notamment une Copa Libertadores, dans laquelle il a eu un rôle majeur, sous le maillot flamenguista.

«Le Clube de Regatas do Flamengo informe qu’il a décidé de ne pas renouveler le contrat du défenseur central David Luiz, ce qui a été communiqué dimanche (22). Nous tenons à remercier chaleureusement le joueur pour son dévouement, son professionnalisme et ses titres avec notre Manto Sagrado. Nous lui souhaitons beaucoup de chance et de succès dans sa nouvelle carrière. Merci, David Luiz, tu fais partie de l’histoire du Mengão ! », a écrit le club brésilien sur ses réseaux sociaux. Aucune information n’a été dévoilée par David Luiz concernant la suite de sa carrière.